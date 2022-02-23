США ввели санкции против российского футбольного клуба

Министерство финансов США ввело санкции против московского ЦСКА после признания президентом России так называемых "ЛДНР", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет официальный сайт Министерства финансов США.

Минфин США наложил санкции на Внешэкономбанк (ВЄБ) после заявлений Путина и возможной эскалации военной агрессии России против Украины.

Весной 2020 года российская госкорпорация ВЭБ стала владельцем 77,63% акций московского клуба ЦСКА.

Что именно означают санкции против футбольного клуба, пока неизвестно.

Напомним, что матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести.