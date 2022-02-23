Польша отменяет большинство COVID-ограничений

Правительство Польши приняло решение снять большинство ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-19. Однако обязательным останется масочный режим.﻿ Об этом, со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По словам главы правительства, большинство заведений могут вернуться к оффлайн-режиму. Но при этом остается обязательным ношение маски, социальная дистанция и вакцинация. Также в Польше сохранят изоляцию и карантин для приезжих, но их срок будет сокращен.

"Маски по-прежнему нужно носить в общественных местах. Офисы возвращаются к нормальному функционированию" , - заявил Моравецкий.

Новые эпидемические правила начнут действовать в Польше с 1 марта.