ВОЗ сообщила о снижении числа новых случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире упало на 21% за последнюю неделю. Это означает, что уже третью неделю подряд число случаев заболевания COVID-19 снижается, сообщает Новое время.

В еженедельном отчете агентства здравоохранения ООН о пандемии ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 12 млн новых случаев заражения коронавирусом. Число новых смертей от COVID-19 упало на 8% до примерно 67 000 во всем мире, впервые с начала января еженедельная смертность снизилась.

Западная часть Тихого океана была единственным регионом, в котором наблюдался рост числа случаев COVID-19, там был скачок на 29%, в то время как число инфекций в других местах значительно снизилось. Число новых смертей также выросло в западной части Тихого океана и Африке, но снизилось во всех остальных странах.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, Германии, Бразилии, США и Южной Корее.

ВОЗ заявила, что омикрон остается доминирующим вариантом во всем мире, на его долю приходится более 99% последовательностей, используемых в крупнейшей в мире базе данных вирусов. При этом дельта была единственным другим значимым вариантом, который составлял менее 1% общих последовательностей.

ВОЗ также сообщила, что имеющиеся данные о вакцинах показывают, что "бустерная вакцинация существенно улучшает (эффективность вакцины)" против варианта омикрон, но заявила, что все еще необходимы дополнительные подробности о том, как долго длится такая защита.

Глава ВОЗ в Европе д-р Ханс Клюге говорит, что регион в настоящее время вступает в "вероятную развязку" для вируса, и сказал, что теперь у властей есть "исключительная возможность" положить конец острой фазе пандемии.