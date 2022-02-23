Дерматолог назвал вред шеллака для ногтей

Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, мастера маникюра перед покрытием ногтей шеллаком спиливают верхний слой ногтя﻿, сообщает УНИАН.

В результате он разрушается, и в ногтевую пластину может попасть инфекция.

"Во время процедуры ноготь становится пористым, и любая инфекция легко попадает в ногтевую пластину и поражает ее" , - сказала врач.

Также она добавила, что к ней часто приходят пациенты с грибком, а также с поражением кожи рук. По ее словам, ультрафиолетовая лампа может вызывать термический ожог рук.

Галлямова отметила и то, что частое нанесение гель-лака приводит к отслоению ногтевой пластины.