Украину на Паралимпийских играх будут представлять 20 спортсменов

С 4 по 13 марта в Пекине состоятся XIII зимние Паралимпийские игры, на которых будет разыграно 78 комплектов наград в шести видах спорта, сообщает РБК-Украина.

В составе паралимпийской сборной Украины 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и девять спортсменов-лидеров (гайдов).

В команде – 13 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и семь – с поражениями зрения, среди спортсменов-паралимпийцев – 8 женщин и 12 мужчин.

В состав сборной команды вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Виталий Лукьяненко, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Александра Кононова, Ирина Буй, Григорий Волчинский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский.

В целом национальная команда образца 2022 – молодая: средний возраст составляет 28 лет.

На предыдущих ХІІ зимних Паралимпийских играх 2018 года, национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном зачете (четвертое место по общему количеству наград).