Стразы на глазах – новый тренд весны 2022

Бьюти-эксперты говорят, что весной этот тренд начнет набирать особую популярность прежде всего среди зумеров, сообщает Сегодня.

Далее поговорим о бьюти-тренде, который вскоре овладеет всеми модниками — стразы, жемчуг и пайетки на глазах. На создание своей новой коллекции Симон Роша вдохновилась ирландской страшной сказкой о четырех дочках и сынах короля, которых ревнивая мачеха превратила в лебедей.

Бьюти-эксперты утверждают, что весной стразы, жемчуг и другие акценты на глазах будут очень популярны. Зумеры начтут использовать этот трюк как в дневном, так и в вечернем макияже с разной вариацией.