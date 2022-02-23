О планах безопасности дома и в школе на случай возникновения угрозы

Сейчас самое время родителям и администрации школ объединиться ради благополучия детей и разработать общий план действий на случай возникновения угрозы, сообщает Zn.ua.

Это время, когда следует отложить обиды и разногласия, возникавшие во время образовательного процесса, и начать доверять друг другу. Потому что именно доверие родителей к учителям, а, следовательно, и детей к учителям, поможет выполнить четкий алгоритм действий и спасти жизнь.

Именно родители должны быть первым источником информации для детей. Дети должны ознакомиться с двумя безопасностными планами спасения. Один план, который введет образовательное заведение. Другой — разработанный родителями.

Учителя — это люди, которые отвечают за безопасность детей во время обучения. Действия во время эвакуации до прихода родителей:

ознакомиться с планом эвакуации (в том числе детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, повышенную чувствительность к звукам, прикосновениям, свету);

иметь с собой все данные детей, их родителей, номера телефонов, электронные адреса и места работы;

уметь предоставлять первую до медицинскую и психологическую помощь.

Также следует продумать наперед, что делать, если родители не смогут забрать своих детей, и кто позаботится о близких учителя, пока он занимается учениками.

В соответствии с рекомендациями по заготовке продовольствия, длительность пребывания в бомбоубежище может составлять от нескольких часов до трех дней. Поэтому нужно продумать, как провести это время с детьми. Полезно будет знать общие игры, которые помогут стабилизировать эмоции детей, снять мышечное напряжение и дать ощущение безопасности.

У человека, который находится в стрессовой ситуации, отключается префронтальная кора главного мозга, поэтому ему трудно вспомнить элементарные вещи, сосредоточиться и принять правильное решение. В панике он может сделать много вещей, способных навредить ему и окружению. Именно поэтому в группе назначается лидер, которого все должны слушаться (а также заместитель на случай отсутствия лидера) и который владеет всеми необходимыми инструкциями. В школе лидером обычно является классный руководитель.

Вообще нужно ли рассказывать детям о ситуации в стране?

Маленьким детям дошкольного возраста достаточно обрисовать ситуацию в общих чертах, используя игровые элементы, научить правилам поведения, напоминать о проработанных средствах защиты в случае возникновения тревоги и страха, а самое главное — быть образцом спокойствия и уверенности для них.

Детям младших и средних классов важно рассказать о предупредительных мерах, которые применяют в их школе. В этом возрасте дети любознательны, поэтому следует объяснять свои действия и наглядно проводить демонстрацию. Иначе может быть искажение фактов, недоверие и выдумывание своего «лучшего» плана.

Детей старших классов следует привлекать к разработке плана безопасности и непосредственному участию в его выполнении (сообщать о подозрительных людях, предметах, запрещенных играх учеников младших классов и т.п.), делать акцент на важности соблюдения инструкций.

Что родители могут сделать?

Справляться со своей тревогой (выполнять советы по инфогигиене, избегать прослушивать новости и обсуждать их в присутствии детей).

Разработать домашний план безопасности.

Обучать детей техникам преодоления тревожного состояния (можно совместно практиковать).

Положить в школьный ранец лист с домашним планом безопасности, любимую игрушку, бутылку с водой, возможно семейную фотографию. Не рекомендуется указывать адрес проживания: не хочу, чтобы злоумышленники могли воспользоваться этой информацией.

Узнать в администрации образовательного заведения утвержденный план безопасности.

Домашний план безопасности должен включать: план эвакуации (во время пожара, обстрела, утечки газа), тревожный чемоданчик (рекомендаций есть уже много) и способ оповещать друг друга (знать номера телефонов, место встречи при расставании, адрес далекого родственника, у которого можно всем встретиться).

После кризиса важно:

спросить ребенка, хочет ли он поговорить о том, что произошло (будьте готовы, что не все захотят делиться своими эмоциями), и есть ли вопросы, на которые у него нет ответов;

поделиться своими чувствами и мыслями по поводу возникшей ситуации (ваша стратегия преодоления стрессовых ситуаций может помочь ребенку стабилизировать его состояние);

следить за состоянием здоровья ребенка. Если возникли трудности с засыпанием, ночные кошмары, страхи, социальная изоляция, зависимость от алко или нарковеществ, проблемы с физическим здоровьем (головная боль, запор, энурез, быстрая утомляемость) или ребенок перестал делать то, что уже умел, обратитесь к семейному врачу и детскому психологу;

помочь ребенку найти способ быть полезным, чтобы ослабить ощущение бессилия и беспомощности;

разделить с ним грусть, если ребенок потерял своего друга, домашнего любимца или важные для него вещи.

Методы снижения тревоги применяются для облегчения, уменьшения интенсивности страха и телесной соматики.