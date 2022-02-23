Лукашенко обратился к украинцам на фоне обострения на востоке

Александр Лукашенко призвал украинцев к миру и согласию. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил республики, сообщает РБК.

"И с этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, мы, славяне, чтобы мы всегда жили в мире и согласии", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не только конфликты "проходят, забываются" , но "и самые страшные войны" .

Также Лукашенко попросил Киев "отмахнуться от этих заокеанских хозяев" , которые "никакого счастья не принесут" : как только Украина станет неугодной Западу, он выкинет ее "на помойку истории" .

"Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов", — указал он.

"Это наш путь — путь миролюбия и согласия", — добавил он.

Лукашенко напомнил "тем, кто точит штыки" на Западе, что белорусы "предателями никогда не были" и не будут.

"И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов", — заключил он, добавив, что никто не хочет погибнуть на войне.

О том, что ни Беларуси, ни России не нужна война, Лукашенко уже заявлял после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.