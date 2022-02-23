Лукашенко обратился к украинцам на фоне обострения на востоке
Александр Лукашенко призвал украинцев к миру и согласию. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил республики, сообщает РБК.
"И с этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, мы, славяне, чтобы мы всегда жили в мире и согласии", — сказал Лукашенко.
Он отметил, что не только конфликты
"проходят, забываются", но
"и самые страшные войны".
Также Лукашенко попросил Киев
"отмахнуться от этих заокеанских хозяев", которые
"никакого счастья не принесут": как только Украина станет неугодной Западу, он выкинет ее
"на помойку истории".
"Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов", — указал он.
"Это наш путь — путь миролюбия и согласия", — добавил он.
Лукашенко напомнил
"тем, кто точит штыки" на Западе, что белорусы
"предателями никогда не были" и не будут.
"И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов", — заключил он, добавив, что никто не хочет погибнуть на войне.
О том, что ни Беларуси, ни России не нужна война, Лукашенко уже заявлял после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.
"Мы не хотим войны, но, если кому-то неймется, ответ будет совершенно асимметричный", — говорил он.