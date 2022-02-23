Сырьевые рынки в ожидании новых поворотов в украинском кризисе

Сырьевые товары от золота до никеля и пшеницы стабилизировались, но инвесторы по-прежнему настороже, в ожидании новой эскалации украинского кризиса, который грозит разрушить глобальные цепочки поставок, сообщает ПроФинанс.

Рынок весьма сдержанно отреагировал на санкции США в отношении России, которые были представлены президентом Джо Байденом, как скромный «первый транш» мер. Однако дальнейшее обострение противостояния между Москвой и Западом ударит по глобальным цепочкам поставок и усилит инфляционное давление в мире.

Золото, которое часто служит индикатором геополитического стресса, колеблется около $1900 за унцию. Во вторник цены обновили максимальное значение за последние 13 месяцев. Никель стабилизировался после прорыва отметки $25 000 за тонну впервые с 2011 года, фьючерсы на пшеницу незначительно подешевели.

«Вероятность войны в регионе крайне высока, это значит, что инфляционное давление будет расти в течение большей части года», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda Corp. «Рынок золота тоже взял паузу, но вскоре инвесторы снова вспомнят про свое любимое убежище: геополитические риски и проблемы с ростом заставят их искать безопасные гавани».

Кремль неоднократно отрицал намерение вторгнуться на Украину. Но решение Владимира Путина признать независимость двух республик резко усилило напряженность между странами, напугав сырьевые рынки и напомнив инвесторам об угрозе инфляции.

Россия является одним из основных мировых поставщиков металлов, включая алюминий, никель и палладий. Кроме того, регион является основным производителем пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, а Украину, второго по величине в мире поставщика зерна, иногда называют житницей Европы.

Прогнозы по балансу спроса и предложения на рынке пшеницы смещаются в сторону ужесточения, считает Тобин Гори, стратег по сырьевым рынкам в Commonwealth Bank of Australia. Если в отношениях между Россией и Украиной наметится потепление, цены резко снизятся, заявил он.

Что дальше

Кризис угрожает нарушить торговлю на черноморском побережье, которое является крупным транспортным центром для российского и украинского экспорта пшеницы. В совокупности на них приходится четверть мирового объема продаж.

Любое нарушение бесперебойного потока грузов может привести к росту цен на основные продукты питания, притом что мировые цены на продовольствие уже находятся на десятилетнем максимуме.

Критическая ситуация

Никель и алюминий торгуются вблизи многолетних максимумов, поскольку угроза перебоя с поставками из России усиливает и без того напряженную ситуацию. Рынки базовых металлов столкнулись с растущим дефицитом на фоне растущего спроса и ограничения предложения. Мировые запасы сократились до критически низких уровней.

Алюминий мало изменился после роста во вторник. Цены держатся вблизи рекордного максимума.