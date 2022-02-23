Признание "ЛДНР": Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ

Верховная Рада Украины обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает Интерфакс-Украина.

Принятие соответствующего постановления №7064 в целом поддержали 322 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Как отмечается в документе, указанные лица имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины, и в их деятельности фиксируется проявления потенциальным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Всего в предложенном Радой списке - 351 лицо.

Внесённые на рассмотрение СНБО санкции предусматривают в частности блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Пакет санкций также может включать полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов и научного сотрудничества; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков.