Ряд западных компаний заявил, что не будет останавливать деятельность в Украине

Компании из Франции, Швеции, Австрии, Германии, Турции, Канады, Китая, Великобритании и США заявили, что будут продолжать деятельность в Украине, заявила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины, сообщает Українські Новини.

"Мы остаемся работать на территории Украины, и вместе с украинскими партнерами будем работать над усилением экономического потенциала и стойкости Украины", – говорится в заявлении Международного совета бизнес-ассоциаций и торговых палат (ICBAC), который объединяет торговые сообщества 9 стран и Торгово-промышленную палату Украины.

Представители 9 стран заявили о солидарности с Украиной в условиях возможных негативных последствий для экономики Украины, которые могут возникнуть вследствие обострения внешнеполитической ситуации. Они намерены расширять торговый оборот, который достигает $50 млрд.