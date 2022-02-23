ВР приняла законопроект о гражданском огнестрельном оружии

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, разрешающий оборот гражданского огнестрельного оружия, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом речь не идет о короткоствольном оружии.

Принятие соответствующего законопроекта №5708 за основу поддержали 274 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие, осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия.

Документ также предусматривает разработку порядка выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение.

Авторы проекта закона предлагают также разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия, определить общие основы гражданского оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы, определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Кроме того, предусматривается использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты, урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины и предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.