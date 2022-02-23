В Дубае открыли Музей будущего

Экспозиция музея посвящена изучению угроз и возможностей современности, технологиям будущего, инновациям для расширения физических и интеллектуальных возможностей человека, сообщает Корреспондент.

В Дубае состоялась церемония открытия Музея будущего. Футуристическое здание уже начали посещать гости. Об этом 22 февраля сообщил в Twitter вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Здание называют архитектурным чудом. Благодаря своему ошеломляющему дизайну и передовым технологиям оно завоевало мировое признание, войдя в список 14 самых красивых музеев планеты, по версии журнала National Geographic, еще в прошлом году.

Отмечается, что корпус выполнен из нержавеющей стали и украшен цитатами арабской каллиграфии.

"Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь" , - звучит одно из выражений.

Действующая на данный момент выставка технологий представлена экспонатами на пяти различных экспозициях, посвященных будущему космических путешествий и космосу, жизни, изменению климата и экологии, здоровью и духовности.

أطلقنا اليوم بحمدالله معلماً علمياً ومعرفياً عالمياً … متحف المستقبل .. الأجمل في العالم في المعني والمبنى .. أداة لاستشراف مستقبلنا .. وحاضنة لأفكار شبابنا .. ومؤسسة لترسيخ معارفنا .. صرح سيتعدى أثره الإمارات والمنطقة بإذن الله لسنوات عديدة قادمة pic.twitter.com/X4Z0wuHaAK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 22, 2022

В целом, семиэтажное здание высотой 77 метров занимает площадь 30 тыс. кв м. Его автором стал эмиратский художник Маттар бин Лахедж, а 1024 фасадные плиты изготовили роботы. Кроме того, музей окружает парк с 80 видами растений, за которыми ухаживает интеллектуальная система автоматического полива.

Музей в Дубае twitter.com/HHShkMohd