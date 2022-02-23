В Дубае открыли Музей будущего
Экспозиция музея посвящена изучению угроз и возможностей современности, технологиям будущего, инновациям для расширения физических и интеллектуальных возможностей человека, сообщает Корреспондент.
В Дубае состоялась церемония открытия Музея будущего. Футуристическое здание уже начали посещать гости. Об этом 22 февраля сообщил в Twitter вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Здание называют архитектурным чудом. Благодаря своему ошеломляющему дизайну и передовым технологиям оно завоевало мировое признание, войдя в список 14 самых красивых музеев планеты, по версии журнала National Geographic, еще в прошлом году.
Отмечается, что корпус выполнен из нержавеющей стали и украшен цитатами арабской каллиграфии.
"Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь", - звучит одно из выражений.
Действующая на данный момент выставка технологий представлена экспонатами на пяти различных экспозициях, посвященных будущему космических путешествий и космосу, жизни, изменению климата и экологии, здоровью и духовности.
В целом, семиэтажное здание высотой 77 метров занимает площадь 30 тыс. кв м. Его автором стал эмиратский художник Маттар бин Лахедж, а 1024 фасадные плиты изготовили роботы. Кроме того, музей окружает парк с 80 видами растений, за которыми ухаживает интеллектуальная система автоматического полива.