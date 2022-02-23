В приграничных районах Украины вводятся дополнительные режимные ограничения

В приграничных районах Украины вводятся дополнительные режимные ограничения
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Государственная пограничная служба Украины объявила о введении в некоторых приграничных районах дополнительных режимных ограничений, передает пресс-служба ГПСУ.

В районах, граничащих с Россией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения, отмечается в сообщении.

Среди ограничений:

  • пребывание в пограничных районах ночное время
  • выход любых плавсредств из пунктов базирования
  • движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Также режимные ограничения введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

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