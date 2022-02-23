Цены на газ в Европе растут почти до $1000

Цены на газ в Европе растут почти до $1000
Фото: Facebook

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду в первые часы открытия росли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, сообщает Прайм.

Стоимость фьючерсов на газ в среду поднимается примерно на 5%. Пока сегодняшний ценовой максимум составляет 987,3 доллара, а минимум — 937,6 доллара за тысячу кубометров. С учётом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures указаны в евро) это, соответственно, на 5,9% и 0,6% выше расчётной, итоговой цены вторника — 932,3 доллара.

Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предшествовавшей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.

В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор газа из хранилищ продолжается до конца марта.

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