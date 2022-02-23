Украина остановила импорт и экспорт электроэнергии

Украина временно остановила импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку готовится к работе энергосистемы в изолированном режиме, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосистемы Украины - госкомпании НЭК "Укрэнерго".

Согласно информации на сайте компании, сейчас полностью остановлены операции по экспорту и импорту электроэнергии из других стран.

Это происходит планово, из-за того, что с 24 по 26 февраля пройдет первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.