Данилов объявил о введении чрезвычайного положения

В Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой, сообщает РБК-Украина.

СНБО просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. На Донбассе режим ЧП не будет введен дополнительно, потому что он там действует с 2014 года, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения" , - заявил Данилов.

Он отметил, что в Украине могут ввести ряд ограничений. В частности, усиленная охрана общественного порядка, ограничения движения, осмотр транспорта и проверка документов.

Также Данилов заявил, что военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет.