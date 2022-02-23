Президент Сербии назвал условие для осуждения признания "ЛДНР"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году﻿. Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Деловая столица.

Его заявление прозвучало в ответ на комментарий посла Украины Александра Александровича, который сказал, что Украина и украинский народ ожидали, что Сербия осудит действия Кремля.

"Мы маленькая страна и не хотим отказываться от возможности продолжения нашей дружбы с некоторыми странами, и мы никак не решаем судьбу Украины" , — сказал Вучич.

При этом он выдвинул свое условие.

"Я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу" , — добавил он.

Президент Сербии также подтвердил, что его страна нейтральна в военном отношении, но ее политика — нет, и он не откажется от традиционной дружбы.

"Сербия всегда поддерживала целостность Украины, и в этом отношении не было никаких изменений" , — добавил он.

Вучич сказал, что на Сербию уже оказывалось давление с целью ввести санкции против России в связи с кризисом, добавив, что он ожидает усиления давления.