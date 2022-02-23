Зеленский остается лидером президентского рейтинга — опрос

Президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 24,6% украинцев среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее время. ﻿ Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает Новое время.

За лидера Европейской солидарности Петра Порошенко проголосовали бы 18% опрошенных, за лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко — 9,5%.

Представителя ОПЗЖ Юрия Бойко поддерживают 8,3% украинцев, лидера партии Сила и честь Игоря Смешко 7,5%, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,9%.

Опрос проводился с 11 по 18 февраля. Было опрошено 4800 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

По результатам аналогичного опроса Социс, проведенного с 11 по 16 февраля, Зеленского готовы были поддержать 23,7% украинцев, Порошенко — 21,9%, Тимошенко — 9,7%.