СБУ зафиксировала наращивание войск РФ возле Харьковской области

Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российского военного присутствия на границе с Харьковской областью. Об этом начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин сообщил на аппаратном совещании в областной государственной администрации утром в среду, 23 февраля, сообщает Новое время.

"Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск Российской Федерации вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от государственной границы Украины после так называемых учений", — заявил Дудин.

По данным украинской разведки, у наиболее боеспособной российской батальонно-тактической группы исправно 70% техники, 30% — неисправно. В остальных БТГр ситуация еще хуже.