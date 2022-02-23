Художник взорвал Lamborghini в знак протеста против криптовалют

Художник под псевдонимом Shl0ms решил взорвать Lamborghini Huracan, а большую часть обломков суперкара продать за NFT-токены, сообщает РБК-Украина.

Интересно, что это делается в знак протеста против модных нынче криптовалют, позволяющих "быстро разбогатеть за счет других людей".

По мнению художника, технология NFT обладает огромным потенциалом и позволяет сделать много хороших вещей, но сейчас "с ее помощью делается очень много ужасных вещей".

Для необычного перфоманса Shl0ms приобрел за 250 тысяч долларов подержанный суперкар Lamborghini Huracan – за счет собственных средств и финансовой помощи от спонсора проекта. Затем нанял инженера-подрывника с федеральной лицензией – чтобы обезопасить себя с точки зрения закона.

А затем, собственно, в одной из американских пустынь и взорвал ни в чем не повинный автомобиль. Обломки итальянского суперкара в количестве 999 частей были собраны и задокументированы. 888 из них продадут с аукциона 25 февраля, а остальные 111 перейдут в собственность финансового спонсора.

Вырученные средства художник пообещал вложить в создание некоммерческой децентрализованной автономной организации (ДАО), управляемой "этично-мыслящими" людьми.