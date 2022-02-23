Рейтинг Слуги народа и ЕС практически на одном уровне — данные социологов

В Верховную Раду могли бы пройти семь партий, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает Новое время.

Лидирует партия Слуга народа, ее готовы поддержать 19,6% украинцев среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию Европейская солидарность готовы проголосовать 17,7% опрошенных, за ВО Батькивщина — 11,5%, за ОПЗЖ — 9,5%.

Партию Сила и честь готовы поддержать 7,6% респондентов, еще не созданную партию Разумкова Умная политика — 6,7%, партию Евгения Мураева Наши — 5,4%.

Остальные политические силы не преодолевают необходимый барьер в 5% для попадания в Раду.

Опрос проводился с 11 по 18 февраля. Было опрошено 4800 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.