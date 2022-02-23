Закон об оружии не совсем означает легализацию – объяснение нардепа
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил суть законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие, заявив, что документ "не позволяет владеть тем, чем владеть запрещалось".
Об этом он написал на своем канале в Telegram.
"Проголосованный законопроект говорит о том, что возможность покупать и иметь оружие будет регламентировано законом, а не постановлением МВД, как сейчас. Никаких других принципиальных для обычного гражданина новаций в этом законопроекте нет. Владеть тем, чем нельзя было владеть раньше, он не позволяет", – написал Бужанский.
Кроме того, он добавил, что
"никаких других принципиальных для обычного гражданина новшеств в этом законопроекте нет".
"Владеть чем-то, чем нельзя было владеть раньше, он не разрешает", – отметил нардеп.