Закон об оружии не совсем означает легализацию – объяснения нардепа

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил суть законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие, заявив, что документ "не позволяет владеть тем, чем владеть запрещалось".

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

"Проголосованный законопроект говорит о том, что возможность покупать и иметь оружие будет регламентировано законом, а не постановлением МВД, как сейчас. Никаких других принципиальных для обычного гражданина новаций в этом законопроекте нет. Владеть тем, чем нельзя было владеть раньше, он не позволяет" , – написал Бужанский.

Кроме того, он добавил, что "никаких других принципиальных для обычного гражданина новшеств в этом законопроекте нет" .