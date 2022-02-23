Военные РФ у границ Украины устроили "бунт" - источник

Российские военные, находящиеся у границ Украины, начали "бунтовать" и отказываться от участия в боевых действиях. В частности, 40 военнослужащих-контрактников уже уволились из рядов Вооруженных Сил РФ по собственному желанию, сообщает Обозреватель.

Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах. Установлено, что по состоянию на 23 февраля личный состав и техника батальонно-тактической группы 254 мсп 144 мсд (воинская часть 91704, Клинцы/Займище, Брянская обл., РФ) ЗОО ВС РФ перемещен в район населенного пункта Логачевка, Белгородской обл. России, что в 1 км от государственной границы Украины.

Также подразделения обеспечения и военнослужащие срочной службы находятся в полевом лагере в районе населенного пункта Малакеево, Белгородской области РФ – в 40 км от границы Украины. Личный состав БТГр переодет в форму без знаков различия, сообщает СМИ.

По данным источников, у военных изъяли личные средства связи с целью предотвращения утечки информации. Кроме того, установлено, что не исключается ввод БТГр 254 мсп на территорию Украины. Однако военные подняли бунт, отказываясь от боевых действий. Командование 144 мотострелковой дивизии приказало увольнять всех "несогласных", отмечает источник.