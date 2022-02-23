Британия предоставит Украине $500 млн кредитных гарантий

Великобритания готова предоставить Украине 500 млн. долларов кредитных гарантий для смягчения экономических последствий от российской агрессии, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Гарантии будет предоставлять МНБ (Multilateral Development Bank, MDB). Он будет обеспечивать кредиты на финансирование проектов в поддержку экономической стабильности и основных реформ, в частности антикоррупционной.

"Мы используем экономический опыт и силу Британии, чтобы поддержать народ Украины. Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь экономике пережить шторм российской агрессии" , – заявила Трасс.

Многосторонние банки развития являются финансовыми учреждениями, созданными сразу несколькими правительствами стран, и оказывают финансовую поддержку развивающимся экономикам.