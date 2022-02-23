Краматорский горсовет запретил использование фейерверков

Депутаты Краматорского городского совета приняли решение о запрете использования на территории города фейерверков и другой пиротехники, сообщает Деловая столица.

Решение было принято на 26-ой сессии Краматорского городского совета VII созыва, которая состоялась сегодня, 23 февраля со ссылкой на Новости Донбасса.

За проголосовали все 35 депутатов.

Инициатором выступил Общественный совет Краматорска.