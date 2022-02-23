Краматорский горсовет запретил использование фейерверков
Депутаты Краматорского городского совета приняли решение о запрете использования на территории города фейерверков и другой пиротехники, сообщает Деловая столица.
Решение было принято на 26-ой сессии Краматорского городского совета VII созыва, которая состоялась сегодня, 23 февраля со ссылкой на Новости Донбасса.
За проголосовали все 35 депутатов.
Инициатором выступил Общественный совет Краматорска.
"С целью сбережения спокойствия жителей Краматорской территориальной громады, которая относится к зоне проведения ООС, в период социальной напряженности в стране в связи с эскалацией вооруженного конфликта со стороны Российской Федерации просим вас запретить организацию салютов и фейерверков кроме тех, что организовывает администрацией громада в дни официальных городских и государственных праздников. Поставить в известность владельцев общественного питания о запрете и невозможность организации пиротехнических шоу посетителями во время празднования дней рождения и свадеб. Организовать мониторинг предприятий, которые реализуют пиротехнические изделия с целью выявления нарушений и проведения разъяснительной работы", — говорилось в обращении.