Президент Польши собирает саммит "Бухарестской девятки" из-за РФ

В Варшаве состоится саммит президентов формата "Бухарестской девятки", которые встретятся в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и ситуацию в Центральной и Восточной Европе.﻿ Об этом, ссылаясь на канцелярию президента Польши, сообщает Европейская правда.

"Все президенты подтвердили свое участие. Президент Чехии примет участие во встрече онлайн" , – сказал глава президентского международного политического бюро Якуб Кумох.

Кумох сообщил, что решение о проведении саммита было принято в ходе переговоров президента Анджея Дуды с его литовскими и румынскими коллегами Гитанасом Науседой и Клаусом Йоханнисом.

Президенты Польши и Литвы в среду находятся с визитом в Киеве.