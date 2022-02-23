Президент Польши собирает саммит "Бухарестской девятки" из-за РФ
В Варшаве состоится саммит президентов формата "Бухарестской девятки", которые встретятся в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и ситуацию в Центральной и Восточной Европе. Об этом, ссылаясь на канцелярию президента Польши, сообщает Европейская правда.
"Все президенты подтвердили свое участие. Президент Чехии примет участие во встрече онлайн", – сказал глава президентского международного политического бюро Якуб Кумох.
Кумох сообщил, что решение о проведении саммита было принято в ходе переговоров президента Анджея Дуды с его литовскими и румынскими коллегами Гитанасом Науседой и Клаусом Йоханнисом.
Президенты Польши и Литвы в среду находятся с визитом в Киеве.