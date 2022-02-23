Литва призвала выгнать Россию из ПАСЕ
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы за ее действия против Украины. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Деловая столица.
"Признав оккупированные ОРДЛО, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и Минские договоренности", — отметила Виктория Чмилите-Нильсен.
Она подчеркнула, что Россия грубо нарушила устав Совета Европы, нарушив территориальную целостность и принцип верховенства права. Спикер напомнила об оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на востоке Украины и угрозах применения силы.
"Призываю ПАСЕ и Совет министров совместно принять меры для прекращения членства России в Совете Европы… Россия должна понимать, что для такого государства, каким оно стало, нет места в организациях, защищающих демократию", — заявила Чмилите-Нильсен.