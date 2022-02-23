Литва призвала выгнать Россию из ПАСЕ

Литва призвала выгнать Россию из ПАСЕ
Фото: president.gov.ua

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы за ее действия против Украины﻿. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Деловая столица.

"Признав оккупированные ОРДЛО, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и Минские договоренности", — отметила Виктория Чмилите-Нильсен.

Она подчеркнула, что Россия грубо нарушила устав Совета Европы, нарушив территориальную целостность и принцип верховенства права. Спикер напомнила об оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на востоке Украины и угрозах применения силы.

"Призываю ПАСЕ и Совет министров совместно принять меры для прекращения членства России в Совете Европы… Россия должна понимать, что для такого государства, каким оно стало, нет места в организациях, защищающих демократию", — заявила Чмилите-Нильсен.
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