Литва призвала выгнать Россию из ПАСЕ

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы за ее действия против Украины﻿. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Деловая столица.

"Признав оккупированные ОРДЛО, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и Минские договоренности" , — отметила Виктория Чмилите-Нильсен.

Она подчеркнула, что Россия грубо нарушила устав Совета Европы, нарушив территориальную целостность и принцип верховенства права. Спикер напомнила об оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на востоке Украины и угрозах применения силы.