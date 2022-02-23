Шевченко поддержал Украину на фоне признания Россией "ЛДНР"

Один из лучших украинских футболистов в истории, а ныне тренер Андрей Шевченко выразил поддержку соотечественникам после того, как Россия объявила о признании террористических "Л/ДНР". 46-летний звездный спортсмен, который проживает в основном в Лондоне, поделился мыслями в соцсетях, сообщает Обозреватель.

Сообщение на своей странице в Instagram Шева написал на украинском языке, сопроводив его несколькими восклицательными знаками. Разместил его футболист рядом с картой и флагом Украины. Он уверен, что землякам нужно объединиться на фоне угрозы, и тогда победа будет за нами.

"Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние!

Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!" – заявил Шевченко .

Напомним, летом 2021 года Андрей Николаевич после пяти лет работы покинул сборную Украины. В ноябре-январе он тренировал "Дженоа", но был уволен за неудовлетворительные результаты. Также Шеву хотели назначить наставником польской сборной, которая в плей-офф отбора чемпионата мира сыграет с россиянами.