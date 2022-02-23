Трамп назвал решение Путина о признании "ЛДНР" гениальным
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил как "гениальное" решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ЛДНР". Об этом, ссылаясь на его интервью американским СМИ, пишет Полина Пронина, Страна UA.
"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это замечательно", – сказал Трамп.
По мнению Трампа, сейчас Путин планирует выступить миротворцем.
"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел", – сказал Трамп.
Также экс-президент раскритиковал администрацию Байдена за ее реакцию на происходящее.
"Кстати, у нас такого никогда бы не случилось. Если бы я был в офисе, даже немыслимо. Этого никогда бы не случилось. Но вот парень, который говорит, знаете, "Я объявлю большую часть Украины независимой", он использовал слово "независимая", "и мы войдем, и я помогу сохранить мир". Ты должен сказать, что это довольно сообразительно. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. Это очень грустно", – сказал Трамп.