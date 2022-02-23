Трамп назвал решение Путина о признании "ЛДНР" гениальным

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил как "гениальное" решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ЛДНР". Об этом, ссылаясь на его интервью американским СМИ, пишет Полина Пронина, Страна UA.

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это замечательно", – сказал Трамп.

По мнению Трампа, сейчас Путин планирует выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел", – сказал Трамп.

Также экс-президент раскритиковал администрацию Байдена за ее реакцию на происходящее.