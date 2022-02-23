Почему нельзя долго принимать обезболивающие

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – одно из важнейших лекарств, они эффективно снимают боль и лихорадку. Но длительный прием этих препаратов имеет отрицательные последствия, сообщает 24 Канал.

К НПВС относятся: кеторолак, ибупрофен, нимесулид, ацетилсалициловая кислота, парацетамол и другие препараты. Все НПВС можно принимать от 7 до 15 дней — считается, что в этот период они безопасны.

Долговременный прием обезболивающих

Но бывают ситуации, когда их приходится пить дольше. К примеру, пациенты с заболеваниями суставов и позвоночника вынуждены принимать обезболивающие препараты годами, а людям с некоторыми заболеваниями сердца приходится постоянно пить аспирин.

Длительным употреблением считается 12 – 18 месяцев применения НПВС в стандартных дозах. При длительном приеме НПВС возрастает риск развития побочных эффектов, а в некоторых случаях даже заболеваний.

Если долго принимать НПВС, есть риск:

заболеваний сердца;

проблем с желудком;

нарушения работы почек;

проблем с овуляцией.

Проблемы с сердцем

Длительное применение НПВС связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у здоровых людей. Речь идет об инфаркте миокарда и инсульте, сердечной недостаточности, повышении давления, фибрилляции предсердий и тромбоза.

Препараты из группы НПВС отличаются по уровню риска осложнений, но насколько велика эта разница – неизвестно. В 2013 году был проведен обширный анализ 300 тысяч пациентов. Через год ученые пришли к выводу, что риск сердечно-сосудистых проблем увеличился у тех, кто принимал высокие дозы диклофенака и ибупрофена.

Даже если у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний, при длительном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов он все равно находится в группе риска. Большой вклад в развитие осложнений вносят диабет, курение, гиперлипидемия.

Проблемы с желудком

Более очевидный и знакомый многим эффект от длительного приема НПВС – желудочно-кишечное расстройство. Длительный прием НПВС провоцирует развитие гастрита или язвенной болезни, а иногда даже кровотечения. Самая частая жалоба после длительного приема НПВС – боль в желудке, на втором месте – изжога.

Риск повышается после месяца приема НПВС. Особенно это опасно для пожилых людей: для них вероятность столкнуться с гастритом или язвой выше в 3 – 5 раз.

Еще одно осложнение от длительного приема НПВС – снижение функции почек, а иногда их повреждение с развитием ОПН, когда почки перестают работать совсем. Такое может произойти в любой момент длительной терапии НПВС, но больше рискуют те, кто недавно начал лечение.

Среди пожилых людей риск серьезного повреждения почек выше почти вдвое в течение месяца после начала приема.

Вывод

Следовательно, для здорового человека прием НПВС не имеет угроз. Но длительный прием любого лекарства имеет негативные последствия. НПВС нужно принимать ограниченное количество дней в строгих дозировках. При затяжном болевом синдроме лучше обратиться к врачу.