Как не стать жертвой хакеров из-за Wi-Fi: советы Киберполиции
Большинство людей пренебрегает своей защитой легкомысленно подключаясь к общедоступным сетям Wi-Fi. В то же время, данный доступ к интернету является далеко не безопасным, поскольку каждый с легкостью может стать следующей жертвой хакеров, сообщает РБК-Украина.
В Киберполиции объяснили, почему в общественных местах следует отдавать предпочтение именно интернету от мобильных операторов и что делать, если вы вынуждены воспользоваться общедоступной сетью Wi-Fi.
Что рекомендует Киберполиция?
- избегайте банковских операций во время подключения к публичным сетям
- никогда не авторизуйтесь в сети, если для подтверждения у вас просят номер телефона, электронную почту или же социальную сеть. В таком случае, этими данными могут воспользоваться злоумышленники
- отключите опцию общего доступа к вашим файлам
- не используйте обнаружение вашего девайся другими пользователями сети
- также нежелательна опция автоматического подключения к открытой сети
- не регистрируйтесь на сайтах во время подключения к общедоступным сетям Wi-Fi
- избегайте сетей в которых соединение периодически прерывается
- при подключении к общей сети - желательно использовать VPN-сервесы
Мнение киберэкспертов
В комментарии сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович отметил, что e-commerce сайты используют шифрование TLS, в связи с чем большинство взломов происходит по вине самого пользователя сети. Речь идет именно об уязвимости его гаджета, который он подсоединил к общедоступной сети.
"Скажем так, в целом, действительно лучше не пользоваться незнакомыми сетями и не держать свои устройства открытыми всем ветрам. С другой стороны, e-commerce сайты давно используют шифрование TLS. И возможность, что-то сделать с пользователем в сети во многом зависит от уязвимостей в телефоне, так что подобные советы уже не так актуальны как раньше", - отметил Баранович.
Также информацию прокомментировал консультант по кибербезопасности Кир Важницкий. Специалист заявил, что все рекомендации правильны и актуальны.
"Сомнения может вызвать только последняя рекомендация. Переподключение в большинстве случаев не свидетельствует о постороннем вмешательстве. Но ввиду общей рекомендации не использовать для критических операций публичные Wi-Fi-сети – это окей", - отметил консультант по кибербезопасности Кир Важницкий.
Что же такое TLS шифрование?
TLS шифрование - криптографический протокол безопасности для шифрования вашей почты в целях ее защиты. Изначально его создали для защиты коммерческих транзакций, но сегодня же его используют для общей цели - защиты приватности и конфиденциально важной информации.