Укрпошта потеряла инвестора из-за эскалации на востоке Украины

Иностранный инвестор, который должен был построить для Укрпошты автоматизированные хабы в Киеве и Одессе, отказался от своих обязательств, сообщает Лига.Бизнес.

"К сожалению, из-за эскалации на востоке Украины, мы потеряли иностранного инвестора, ранее выигравшего тендер на строительство хаба в Киеве и Одессе", – заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Подрядчиком в Киеве и Одессе должна была стать компания Тетра Инвест, зарегистрированная в Киеве в марте 2021 года. Основной вид деятельности – сдача в оренду, эксплуатация и строительство недвижимости. Бенефициарный владелец и руководитель – Светлана Цыкун. Тетра Инвест собиралась вести строительство вместе с международным партнером – World Trade Center Group.

По условиям договора, Укрпошта должна была арендовать спроектированный и построенный победителем тендера сортировочный центр, одновременно оплачивая его по договору купли-продажи с последующим переоформлением права собственности.

Сумма тендера в Киеве составляла $46 млн, в Одессе – $39 млн.

Смелянский сообщил, что Укрпошта не отказывается от своих планов и начинает отбор подрядчика на строительство сортировочного центра в Одессе и Киеве заново.

Сумма тендера сортировочного центра в Одессе площадью 7,5 га составляет около $35,4 млн с НДС. Сумма тендера сортировочного центра в Киеве площадью 8 га составляет около $60 млн с НДС.

Ранее Укрпошта уже заключила договоры с подрядчиками по строительству сортировочных центров во Львове, Харькове, Днепре и депо в Ивано-Франковске.