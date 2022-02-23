Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины
Эвакуация персонала началась во всех дипломатических представительствах России в Украине, сообщает Вести.
"Эвакуация персонала уже началась", — сказал собеседник агентства.
Отъезд сотрудников дипмиссии в России связывают с угрозами жизни и безопасностью. МИД РФ напомнил, что посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям.
"Объектами агрессивных действий становились российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.