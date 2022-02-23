Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Эвакуация персонала началась во всех дипломатических представительствах России в Украине, сообщает Вести.

"Эвакуация персонала уже началась", — сказал собеседник агентства.

Отъезд сотрудников дипмиссии в России связывают с угрозами жизни и безопасностью. МИД РФ напомнил, что посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям.