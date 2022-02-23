Заседание Рады по введению ЧС перенесли на вечер – нардепы

Заседание Верховной Рады Украины по вопросу введения режима чрезвычайной ситуации переносится на вечер. Об этом на своем Телеграм-канале﻿ сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня Рада дальше с 14.00 до 17.00 работает в Комитетах, потом в 17.00 внеочередное по введению чрезвычайного положения", – написал он.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко на своем канале﻿ уточнил, что сейчас ведется "работа по внесению изменений в решение СНБО про введение чрезвычайного положения" .