Заседание Рады по введению ЧС перенесли на вечер – нардепы
Заседание Верховной Рады Украины по вопросу введения режима чрезвычайной ситуации переносится на вечер. Об этом на своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Сегодня Рада дальше с 14.00 до 17.00 работает в Комитетах, потом в 17.00 внеочередное по введению чрезвычайного положения", – написал он.
В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко на своем канале уточнил, что сейчас ведется
"работа по внесению изменений в решение СНБО про введение чрезвычайного положения".
"После окончания этой работы, вечером состоится внеочередное заседание Рады для рассмотрения этого вопроса", – также подтвердил он.