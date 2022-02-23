Во Франции назвали условие возобновления сертификации "СП-2"
Проект Nord Stream 2 («Северный поток-2») может возобновиться в тот день, когда Россия выполнит свои международные обязательства, сообщает Oilpoint.
Об этом заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Остановка этого проекта — правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток — 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», — сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFM.
При этом глава Минфина напомнил, что
«во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России».
Комментируя возможное влияние событий на Украине на мировые цены на нефть, Ле Мэр заявил, что
«не знает, до какого уровня может подняться цена за баррель».
«Но надо быть очень внимательным», — подчеркнул он.
Глава французского Минфина при этом отметил, что
«влияние украинских событий на французскую экономику будет иметь ограниченный характер».
«Объем французского экспорта на российский рынок и объем нашего импорта из России находятся примерно на одном уровне — 1-2%», — заметил он.