Во Франции назвали условие возобновления сертификации "СП-2"

Проект Nord Stream 2 («Северный поток-2») может возобновиться в тот день, когда Россия выполнит свои международные обязательства, сообщает Oilpoint.

Об этом заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Остановка этого проекта — правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток — 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», — сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFM.

При этом глава Минфина напомнил, что «во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России» .

Комментируя возможное влияние событий на Украине на мировые цены на нефть, Ле Мэр заявил, что «не знает, до какого уровня может подняться цена за баррель» .

«Но надо быть очень внимательным», — подчеркнул он.

Глава французского Минфина при этом отметил, что «влияние украинских событий на французскую экономику будет иметь ограниченный характер» .