ВР разрешила Кабмину распоряжаться госбюджетом для оборонных целей

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7100, который позволит правительству на период военной агрессии и обострения распоряжаться всей суммой дохода бюджета для финансирования армии.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает Телеграм-канал﻿ PavlovskyNews.

По ее словам, закон про особый порядок финансирования обороны страны принят на три месяца и если будет необходимость, ВР продолжит срок его действия.

"Украина оказалась в чрезвычайно сложном положении. Вы знаете, что сегодня практически каждую минуту обостряются военные действия на линии разграничения", – сказала нардеп.

Она отметила, что в РФ объявили разграничительной линию административной границы.