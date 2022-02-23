О комендантском часе в Киеве речь пока не идет – Кличко

В случае утверждения Верховной Радой чрезвычайного положения будут запрещены массовые акции, установлен контроль въезда/выезда из региона. О комендантском часе речь пока не идет. Об этом объявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если такое решение (о введении чрезвычайного положения) будет принято, что это означает? На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под руководством глав ОГА или КГГА, устанавливается усиленный контроль въезда и выезда с территории городов и областей", – сказал Кличко в видеообращении в среду.

По его словам, также может ограничиваться движение транспортных средств, проводится их осмотр.

"Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий, устанавливается запрет на проведение митингов, могут быть другие ограничительные меры", – акцентировал внимание мэр столицы.

При этом он подчеркнул:

"Комендантский час на территориях областей и городов не вводят до принятия отдельного решения".