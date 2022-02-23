Уникальные артисты со всего мира в новом выпуске "Игры талантов"

В субботу, 26 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера грандиозного шоу "Игры талантов", сообщает Сегодня.

Обычные украинцы поборются за денежный приз в размере 150 тысяч гривен. Для победы им нужно разгадать разнообразные таланты исполнителей, которых за первый сезон проекта будет больше 130.

Для того чтобы найти такое количество талантливых артистов, готовых к выступлению на сцене, продюсерам шоу пришлось выйти за пределы Украины и искать уникальных исполнителей по всему миру. Чем же будут поражать звезды мирового уровня?

Для съемок развлекательного шоу "Игры талантов" продюсеры канала Украина просмотрели тысячи заявок исполнителей, ведь главная задача каждого выпуска – запутать и поразить игроков и усложнить процесс отгадывания. Так, были отобраны 132 уникальных артиста не только из Украины, но и из Франции, Испании, Италии, Америки, Монголии, Израиля, Британии, Германии и Канарских островов.

Из-за карантина многие страны до сих пор не открыли свои границы, сообщение между некоторыми государствами тоже проблематично и еще обострилось из-за политической ситуации в Украине. Но мы гордимся тем, что съемочный процесс продолжается, а мы уже успели заявить немало талантов со всего мира.



Игры талантов / Фото: пресс-служба

Таким образом, перед участниками проекта появятся исполнители, которые продемонстрируют немало уникальных и даже малоизвестных талантов. Игроки вместе со звездными наставниками руководствуясь логикой и интуицией должны понять, кто перед ними: акробат или воздушный гимнаст, танцовщик восточных танцев или исполнитель тануры, лезожер или меченосец, битбоксер или скрипач-виртуоз, толстокожий человек или балансировщик.

Ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.