Сопутствующие болезни не являются противопоказанием к вакцинации - Кузин

Сопутствующие болезни не являются противопоказанием к вакцинации. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Подчеркиваю, хронические болезни являются прямым показанием к вакцинации от COVID-19. Людям с бронхиальной астмой, туберкулезом, сердечно-сосудистыми, эндокринными, неврологическими заболеваниями, диабетом, болезнями почек, тем, кто находится на диализе, вакцинация необходима, поскольку они рискуют тяжело заболеть COVID-19 и получить осложнения. Так же прививка нужна людям с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями, с ВИЧ-инфекцией, после трансплантации органов, ведь они также в группе риска" , - сказал он.

Кузин также отметил, что людям с этими заболеваниями вероятнее всего понадобится дополнительная доза, поскольку эти болезни и их лечение очень сильно влияют на иммунитет, а значит – и на эффективность вакцины.

Главный государственный санитарный врач добавил, что для упрощения доступа к вакцинации врачам было разрешено открывать флакон с многодозовой вакциной с приходом первого пациента, не дожидаясь минимально необходимого количества для использования этого флакона. Если в течение 6 часов вакцину из этого флакона не успели использовать, ее утилизируют.

Такое же правило действует и для работы мобильных бригад по вакцинации. Они могут использовать для прививки любую имеющуюся антиковидную вакцину, независимо от количества желающих прививаться.