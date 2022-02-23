Действия РФ угрожают всему восточному флангу НАТО – Дуда

Действия РФ являются угрозой не только для Украины, но и для всего региона, в частности – для восточного фланга НАТО и ЕС. Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, каждым очередным решением очень внимательно", – заверил Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве в среду.

По его мнению, эти решения являются угрозой не только для Украины, а и для всего восточноевропейского региона в целом и для восточного фланга НАТО в частности.