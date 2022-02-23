Великобритания передаст Украине дополнительное оружие – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в связи с все более угрожающим поведением России. Об этом Джонсон сказал сегодня, 23 февраля, выступая в британском парламенте, сообщает Лига.net.

"В свете все более угрожающего поведения со стороны России и в соответствии с нашей предыдущей поддержкой Великобритания в ближайшее время предоставит дополнительный пакет военной поддержки Украине" , – сказал британский премьер.

Он добавил, что "это будет включать летальную помощь в виде оборонительного оружия и нелетальную помощь".

Также правительство Великобритании сегодня поручило регулятору СМИ пересмотреть лицензию канала Russia Today в стране.