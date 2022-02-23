Путин отрицает суверенитет Украины и не выполняет обещаний — МИД Франции

Путин отрицает суверенитет Украины и не выполняет обещаний — МИД Франции
Фото: Франция/Рixabay

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент РФ Владимир Путин отрицает суверенитет Украины. ﻿Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Новое время.

"Президент Путин в своей речи [в понедельник] заявил в некотором смысле об отрицании Украины как суверенной страны", — сказал он.

По его словам, решение Путина признать "ЛДНР" попахивает "ревизионизмом" и попыткой "переосмыслить историю".

"В целом, он (Путин — ред.) не выполняет свои обещания ни публично, ни в частном порядке, будь то президенту Макрону или канцлеру Шольцу. Когда и как мы должны верить тому, что говорит президент Путин? Я не знаю, знает ли кто-нибудь", — сказал министр.

Отвечая на вопрос о вероятности полномасштабного российского вторжения, Ле Дриан сказал, что при наличии "140 тысяч российских войск" на границах Украины "возможно все, включая самое худшее".

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