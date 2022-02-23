Ночью "минус", а днем до +10°С: погода 24 февраля

На завтра в Украине синоптики обещают перепады температур. Ночью температура опустится до отметок со знаком "минус", а днем воздух в некоторых областях прогреется до +10°С.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В четверг, 24 февраля, в западных и восточных регионах днем ожидается от +4°С до +7°С, в северных и некоторых центральных – от +5°С до +7°С, а в южной и частично центральной части прогнозируется от +6°С до +8°С. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях – от +8°С до +10°С, а прохладнее всего днем будет в Донецкой области – от +3°С до +5°С. Ночью до -2°С может похолодать на севере и центре, а также местами на западе и востоке. В южных регионах и в большинстве западных прогнозируется от 0 до +4°С.

Из осадков ожидается дождь с мокрым снегом ночью на западе и севере, а также в течение суток на востоке. На юге ночью будет дождь. На остальной территории облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 5-10 м/с в северной и восточной части, а в других регионах – 3-8 м/с.

В столице Украины, Киеве, 24 февраля термометры покажут от +5°С до +7°С днем и от 0 до +2°С ночью, ветер 3-8 м/с, в течение суток облачно с прояснениями.