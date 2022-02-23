В Минобороны рассказали, как будет происходить призыв резервистов

В Министерстве обороны рассказали, как будет происходить призыв резервистов по приказу Верховного Главнокомандующего ВСУ, сообщает УНИАН.

"Как известно, по приказу Верховного главнокомандующего в нашей стране начат призыв резервистов на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период. Указанное мероприятие происходит на основании с. 39-1 закона О воинской обязанности и военной службе. Призыв предназначен для оперативного доукомплектования Вооруженных сил и других военных формирований – Нацгвардии и Государственной пограничной службы" , - сказал на брифинге рассказал военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов.

Также он добавил, что с сегодняшнего дня по всей стране начата работа по призыву. Он призвал резервистов первой волны, то есть тех кто принимал участие в операциях АТО и ООС не ждать повестки из военных комиссариатов и самостоятельно к ним явиться для прохождения медицинской комиссии.

Максимов рассказал, что процедура призыва продлится до 7 дней, то есть от момента призыва до военкомата и отправки резервиста в воинские части пройдет до одной недели.

Говоря о численности резервистов, которые будут призваны на военную службу, Максимов сказал, что в ряды вооруженных сил будет призвано до 36 тысяч и по 5 тысяч к Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Кроме того, Максимов отметил, что отсрочку от призыва имеют те резервисты, кто не может служить на данный момент по семейным обстоятельствам. Воспитание детей, уход за нетрудоспособными родителями, за родителями, имеющими инвалидность. Также те кто имеют бронь, работая на предприятиях, которые имеют мобилизационное задание.

Также Максимов выразил уверенность, что уклонистов среди резервистов не будет, ведь все они это солдаты, сержанты и офицеры, которые уже служили в АТО/ООС, имеют реальный боевой опыт.