Британия запретит размещение госдолга РФ в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна запретит размещение Россией суверенного долга в Лондоне после признания Москвой «Л/ДНР», сообщает Новое время.

"Мы очень четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Мы собираемся прекратить размещение российским правительством суверенного долга в Соединенном Королевстве" , — сказала Трасс в комментарии телеканалу Sky.

Она добавила, что будут « еще более жесткие санкции против основных олигархов, ключевых организаций в России, ограничение доступа России к финансовым рынкам, если произойдет полномасштабное вторжение в Украину ».

По словам западных чиновников, для ограничения продажи суверенных долговых обязательств России в Лондоне Великобритании потребуется внести изменения в законодательство. Клиринговые операции также будут затронуты.

Однако имея четвертые по величине валютные резервы в мире, превышающие $630 миллиардов долларов, и в ситуации, когда цены на нефть Brent составляют почти $97 за баррель, России вряд ли понадобится в ближайшем будущем продавать большие объемы долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте.