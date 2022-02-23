Новая кибератака: не работает ряд госсайтов

В среду, 23 февраля, началась очередная кибератака на Украину. Киберпреступники нацелились на сайты министерств, Верховной Рады, СБУ и других структур, сообщает УНИАН.

Кибератака началась после 15:00 по Киеву. На момент публикации не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Возникают трудности при переходе на сайт Министерства обороны Украины.

Кроме того, не работают сайты Службы безопасности Украины и Верховной Рады.

С некоторыми перебоями работает сайт Министерства внутренних дел Украины. Не работает сайт Кабинета Министров Украины.

Ранее, 15 февраля, DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, кибератака 15 февраля была наибольшей в истории государства. По мнению Минцифры, за ней может стоять Россия.