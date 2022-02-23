Раскрыты новые фамилии россиян из санкционного списка ЕС

СМИ узнали новые фамилии российских чиновников, которые попали под санкции Евросоюза, сообщает УНИАН.

Вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем администрации президента Антоном Вайно в санкционном списке оказались командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

Кроме того, в списке санкций значатся заместитель председателя правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко и председатель Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Напомним, 23 февраля ЕС намерен обнародовать согласованный всеми 27-ю странами-членами санкционный список. Всем, кто в него попадет, заморозят активы на территории ЕС, запретят въезд в страны Европейского союза и транзит через них.

На данный момент известно, что в список вошел 351 депутат Госдумы, все они проголосовали за признание "ЛДНР", а также 24 физических и три юридических лица.