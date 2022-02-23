В Rozetka рассказали, покупают ли украинцы подарки на 23 февраля

Данные украинского маркетплейса Rozetka свидетельствуют о том, что украинцы перестали покупать подарки на отмечаемый 23 февраля в ряде постсоветских стран, в том числе в России и Беларуси, День защитника Отечества, сообщает Новое время.

"23 февраля — лучший день, чтобы убедиться, что в Украине умер cовок. Каждый год в этот день я смотрю срез продающихся товаров и понимаю, что мы бесконечно далеки от праздника, который за поребриком называют днем защитника отечества, днем советской армии. 10 лет назад в этот день продавались условные „подарки мужчинам“, Семь лет назад их количество стало стремительно сокращаться, в прошлом году их было очень мало. В этом их нет. Это парадокс, но я рад, что продаж нет" , — написал в Facebook cооснователь и совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.

Он добавил, что ни один из его знакомых в этот день не отправил ему «идиотскую поздравительную открытку». По мнению Чечеткина, пожилые люди в Украине также перестали себя ассоциировать с этим днем, «потому что невозможно праздновать день „защитников“, которые хотят растерзать твою страну».

"Какие бы фантазии не рождала пропаганда Путина, Украина пережила свое советское прошлое, попрощалась с ним и ушла вперед. Мы никому и никогда не отдадим свою свободу" , — отметил совладелец Rozetka.

По его словам, лидеры продаж сегодня — оружейные сейфы, канистры и батарейки.

День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года в годовщину создания Красной армии. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 годы — День Советской армии и Военно-морского флота.

Этот праздник до сих пор отмечается в России и еще нескольких бывших советских республиках. В 2002 году российская Госдума приняла закон, согласно которому этот праздник является днем воинской славы России, и сделала его выходным.

В Украине празднование 23 февраля в первый год российской агрессии отменил своим указом президент Петр Порошенко. Этот указ также установил День защитника Украины 14 октября. С 2015 года День защитника Украины 14 октября является выходным.